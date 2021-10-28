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【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單）

研究報告 19:35 2021/10/28

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近期地方專項債發行有加快迹象，料利有基建投資增速。日前財政部表示，今年首3季專項債券發行22,167億元（人民幣，下同），發行進度為61%，其中8月以來發行進度明顯加快，2021年新增專項債券額度盡量在11月底前發行完畢。對比此前財政部公布資料，2019、2020年首3季專項債發行進度均超9成，顯著快於今年同期，這意味著今年第4季還有超萬億元的新增專項債待發行，隨著專項債發行提速，後續基建投資有望發力。

...

欄名 : 大行有路捉

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