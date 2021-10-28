【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 研究報告 19:35 2021/10/28 分享： 近期地方專項債發行有加快迹象，料利有基建投資增速。日前財政部表示，今年首3季專項債券發行22,167億元（人民幣，下同），發行進度為61%，其中8月以來發行進度明顯加快，2021年新增專項債券額度盡量在11月底前發行完畢。對比此前財政部公布資料，2019、2020年首3季專項債發行進度均超9成，顯著快於今年同期，這意味著今年第4季還有超萬億元的新增專項債待發行，隨著專項債發行提速，後續基建投資有望發力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 2021/10/25 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 2021/10/15 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 財政政策 中國市場 基建股 工程 玻璃股 建材 經濟 板塊 基建