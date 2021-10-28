【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 財金猛人追蹤 12:44 2021/10/28 分享： 地乳業以蒙牛 （02319） 及伊利（滬：600887）為龍頭，也是最主要競爭對手，其中伊利新近入主澳優，聲勢進一步壯大。工人出身、伊利董事長潘剛近來身體力行支持「共同富裕」國策，作為大眾消費股的伊利有望成受惠股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 你可能感興趣 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 00:01 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 最新專欄文章 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 2021/10/26 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 2021/10/26 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 2021/10/22 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 2021/10/21 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 澳優（01717） 蒙牛乳業（02319） 乳品相關股 共同富裕 經濟 配售