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【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？

財金猛人追蹤 12:44 2021/10/28

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地乳業以蒙牛 （02319） 及伊利（滬：600887）為龍頭，也是最主要競爭對手，其中伊利新近入主澳優，聲勢進一步壯大。工人出身、伊利董事長潘剛近來身體力行支持「共同富裕」國策，作為大眾消費股的伊利有望成受惠股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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