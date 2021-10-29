【綠電股追蹤】首選成本佔優的風電股 研究報告 08:15 2021/10/29 分享： 中國推出多項政策扶持風力發電、太陽能等可再生能源以達成2060年碳中和目標，相關的綠電股股票、板塊近期繼續逆市上升，跑贏大市，投資者可留意風電龍頭股龍源電力 （00916） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 2021/10/27 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 【加價憧憬】啤酒股炒好轉 2021/10/28 【加價憧憬】啤酒股炒好轉 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 2021/10/28 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 你可能感興趣 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 16:35 2021/10/27 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 【加價憧憬】啤酒股炒好轉 20:43 2021/10/28 【加價憧憬】啤酒股炒好轉 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 13:02 2021/10/28 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 最新專欄文章 【加價憧憬】啤酒股炒好轉 2021/10/28 【加價憧憬】啤酒股炒好轉 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 2021/10/28 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 2021/10/27 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 2021/10/27 【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版） 2021/10/27 【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 新能源 股票 風能 太陽能 電力 龍源電力（00916）