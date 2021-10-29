  • 27°C
香港時間 : 20211029日 (週五) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠電股追蹤】首選成本佔優的風電股（第二版）

研究報告 08:15 2021/10/29

分享：

中國推出多項政策扶持風力發電、太陽能等可再生能源以達成2060年碳中和目標，相關的綠電股股票、板塊近期繼續逆市上升，跑贏大市，投資者可留意風電龍頭股龍源電力 （00916） 。 

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成
2021/10/27
風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成
【加價憧憬】啤酒股炒好轉（第二版）
2021/10/28
【加價憧憬】啤酒股炒好轉（第二版）
【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾
2021/10/28
【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾

你可能感興趣

風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成
16:35 2021/10/27
風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成
【加價憧憬】啤酒股炒好轉（第二版）
20:43 2021/10/28
【加價憧憬】啤酒股炒好轉（第二版）
【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾
13:02 2021/10/28
【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾

最新專欄文章

【加價憧憬】啤酒股炒好轉（第二版）
2021/10/28
【加價憧憬】啤酒股炒好轉（第二版）
【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾
2021/10/28
【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾
風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成
2021/10/27
風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成
【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法
2021/10/27
【共同富裕】房產稅試點助你低吸內房股 一文盡覽大行睇法
【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版）
2021/10/27
【內房拆局】內房新一波震盪 一文看清券商點睇（第二版）
中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 新能源 股票 風能 太陽能 電力 龍源電力（00916）

上一篇文章

【能源危機】能源短缺料延至明年春 添滯脹風險

下一篇文章

【加價憧憬】啤酒股炒好轉（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版