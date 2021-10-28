【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 財金 19:06 2021/10/28 分享： 內地煤電股價倒掛，導致全國廣泛地區「拉閘限電」情況，終促使發改革高調介入。內媒報導，發改委擬限制發電用動力煤價格，實際在最高每噸528元（人民幣，下同），較現時連日急瀉後價格還要再挫近一半。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 今日 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 2021/10/27 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 2021/10/26 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 2021/10/22 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版） 2021/10/22 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版） 港股 中華人民共和國國家發展和改革委員會 動力煤 期貨 煤炭股 中國電力（02380） 華潤電力（00836）