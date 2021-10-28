  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (週四) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉

財金 19:06 2021/10/28

分享：

內地煤電股價倒掛，導致全國廣泛地區「拉閘限電」情況，終促使發改革高調介入。內媒報導，發改委擬限制發電用動力煤價格，實際在最高每噸528元（人民幣，下同），較現時連日急瀉後價格還要再挫近一半。

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版）
今日
【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版）
【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版）
2021/10/27
【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版）
【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版）
2021/10/26
【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版）
【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版）
2021/10/22
【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版）
【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版）
2021/10/22
【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第三版）
港股 中華人民共和國國家發展和改革委員會 動力煤 期貨 煤炭股 中國電力（02380） 華潤電力（00836）

上一篇文章

【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版）

下一篇文章

拜登民望創新低 民主黨急需拆彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版