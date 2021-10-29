默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 國際 08:05 2021/10/29 分享： 德國政壇迎來重大改變，執政16年的默克爾（Angela Merkel）正式卸任總理一職。這位德國首位女總理，一直被外界視為作風硬朗、處事務實的典範，執政生涯為德國化解國內外多項危機，但面對難民問題，卻顯得猶豫不決。這本政治傳記，正好讓讀者能了解更多默克爾事蹟。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 作者 欄名 : 國金好書 相關文章 美國富人稅若成真 20大超級富豪要交幾多稅？ 今日 美國富人稅若成真 20大超級富豪要交幾多稅？ 牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二 今日 牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二 美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席 2021/10/28 美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席 俄羅斯Rapper質疑慶祝二戰勝利 被指侮辱歷史接受調查 今日 俄羅斯Rapper質疑慶祝二戰勝利 被指侮辱歷史接受調查 美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網 2021/10/28 美國民主黨建議開徵富人稅 700名億萬富翁入稅網 你可能感興趣 美國富人稅若成真 20大超級富豪要交幾多稅？ 今日 08:05 美國富人稅若成真 20大超級富豪要交幾多稅？ 牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二 今日 08:35 牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二 美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席 19:18 2021/10/28 美國非裔名作家批抨新超人性取向 恐失大學教席 最新專欄文章 英跳水王子出自傳 細訴運動員艱辛 2021/10/23 英跳水王子出自傳 細訴運動員艱辛 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 2021/10/22 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 為利輕視衞生危機 製藥業不公應改革 2021/10/16 為利輕視衞生危機 製藥業不公應改革 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 英談判桌表現「失敗」 脫歐負面影響浮現 2021/10/09 英談判桌表現「失敗」 脫歐負面影響浮現 移民 政治 默克爾 德國 歐盟 核能 歐洲