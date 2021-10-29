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默克爾執政16年 為世界帶來什麼？

國際 08:05 2021/10/29

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德國政壇迎來重大改變，執政16年的默克爾（Angela Merkel）正式卸任總理一職。這位德國首位女總理，一直被外界視為作風硬朗、處事務實的典範，執政生涯為德國化解國內外多項危機，但面對難民問題，卻顯得猶豫不決。這本政治傳記，正好讓讀者能了解更多默克爾事蹟。

...

撰文 : 郭麗明 作者

欄名 : 國金好書

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