【美團跌完未？】基金名家謝企剛　數美團從無到有的賣點

科技股即將於下月公布第三季業績，將成為市場焦點，ATMXJ當中，美團 （03690） 季績有望突圍。

宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰「我們看好美團，監管的不明朗因素已逐步消除。」

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謝企剛表示︰

「我們相對看好美團，外賣業務做得好，增長佳。此外，社區團購業務做得比較好，對美團來說，這是從無到有，它不只做外賣，也做電子商務，都是向外賣業務的客戶群埋手，享用共同的客戶群，賣新的業務，如果成功，會是一個殺入電子商務的好途徑。」

社區團購吸引了多間互聯網巨頭湧入，發展初期要燒錢。

他表示︰

「現在見到競爭對手減少了社區團購的投資，部份競爭對手因成本問題而退出，換言之，在社區團購戰場中，美團面對的競爭降低了。」

他指出，美團早前面對的監管不明朗因素已逐步消除。謝企剛說︰

「例如反壟斷監管方面，美團已遭市場監管總局罰款。」

10月8日，市場監管總局就美團在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，罰款34.42億元人民幣。

他續說︰

「至於美團須為外賣員繳交社保方面，估計將導致每筆定單的增量成本低於0.5元人民幣，美團的外賣員成本要增加多少，已有預算，不確定性因素降低。」

中國對外賣行業進行整治，今年7月公布了《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，要求外賣平台保障外賣員權益，市場憂慮美團或要額外承擔外賣員的社保，令成本上升。

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本報記者：周劍琴

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