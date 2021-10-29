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瑞銀孟磊：增持消費股減持原材料股

名家專區 2021/10/29

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A股踏入第四季走勢平穩。回顧第三季A股基金及外資去向，以及第四季動向。瑞銀證券A股策略分析師孟磊發表報告，給出最新的看法。

對於第三季持倉，化工、有色、新能源增倉幅度最大，而白酒、電子、醫藥被明顯減倉。

...

撰文 : 孟磊 瑞銀證券A股策略分析師

欄名 : 名家觀點

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