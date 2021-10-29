瑞銀孟磊：增持消費股減持原材料股 名家專區 2021/10/29 分享： A股踏入第四季走勢平穩。回顧第三季A股基金及外資去向，以及第四季動向。瑞銀證券A股策略分析師孟磊發表報告，給出最新的看法。 對於第三季持倉，化工、有色、新能源增倉幅度最大，而白酒、電子、醫藥被明顯減倉。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 孟磊 瑞銀證券A股策略分析師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 施羅德曹綺琪︰港股看法中性 2021/10/28 施羅德曹綺琪︰港股看法中性 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 2021/10/27 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 中信劉健民：疫情之下 經濟放緩 2021/10/27 中信劉健民：疫情之下 經濟放緩 木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 2021/10/26 木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 2021/10/22 木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 中國 經濟 銀行 金融 行業 A股 股票 基金 板塊 電動車