申洲將復甦 政策籲健身 名家專區 2021/10/29 分享： 國企指數三連跌，樂觀是營造「頭肩底」，「六中全會」前料好淡爭持，繼續炒股不炒市，而政策股優勢較大，如《十四五體育發展規劃》出台，原則上利好體育用品股，尤其申洲國際（02313）下半年業績會復甦，股價處 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股島頂回氣 頭肩底營造中（第四版） 2021/10/28 港股島頂回氣 頭肩底營造中（第四版） 中字股實力談 - 聯通最為抵買 習撑數字經濟 2021/10/23 聯通最為抵買 習撑數字經濟 中字股實力談 - 港股重現黃金交叉 旗形整固後再尋頂（第四版） 2021/10/22 港股重現黃金交叉 旗形整固後再尋頂（第四版） 中字股實力談 - 潤電積極轉型 估值有望上升 2021/10/21 潤電積極轉型 估值有望上升 中字股實力談 - 港股四連升壓力增 季績六中短期關鍵（第四版） 2021/10/20 港股四連升壓力增 季績六中短期關鍵（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 疫情 指數 日本 人民幣 產品 設計 北京