申洲將復甦 政策籲健身

國企指數三連跌，樂觀是營造「頭肩底」，「六中全會」前料好淡爭持，繼續炒股不炒市，而政策股優勢較大，如《十四五體育發展規劃》出台，原則上利好體育用品股，尤其申洲國際（02313）下半年業績會復甦，股價處

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