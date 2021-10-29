【名家看養老】年輕人都要養老？富達馬瑞傑：退休儲備升至155萬人幣 財金猛人追蹤 08:22 2021/10/29 分享： 富達國際和螞蟻財富平台剛發布今年《中國養老前景調查報告》，顯示養老儲備漸受中國年輕一代（介乎18至34歲）重視，儲蓄率更創下2018年以來的新高，惟年輕一代投資養老的觀念仍待加強。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 2021/10/25 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 【名家談科技股】美團跌完未？基金名家謝企剛︰它不只做外賣！ 今日 【名家談科技股】美團跌完未？基金名家謝企剛︰它不只做外賣！ 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 你可能感興趣 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 19:58 2021/10/25 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 【名家談科技股】美團跌完未？基金名家謝企剛︰它不只做外賣！ 今日 07:10 【名家談科技股】美團跌完未？基金名家謝企剛︰它不只做外賣！ 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 19:50 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 最新專欄文章 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 2021/10/25 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！ 2021/10/18 【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！ 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 2021/10/15 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 2021/10/04 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 2021/09/29 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 疫情 共同富裕 富達 基金 退休 中國