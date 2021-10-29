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【名家看養老】年輕人都要養老？富達馬瑞傑：退休儲備升至155萬人幣

財金猛人追蹤 08:22 2021/10/29

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富達國際和螞蟻財富平台剛發布今年《中國養老前景調查報告》，顯示養老儲備漸受中國年輕一代（介乎18至34歲）重視，儲蓄率更創下2018年以來的新高，惟年輕一代投資養老的觀念仍待加強。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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