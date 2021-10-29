【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠

富達國際和螞蟻財富平台剛發布今年《中國養老前景調查報告》，顯示養老儲備漸受中國年輕一代（介乎18至34歲）重視，儲蓄率更創下2018年以來的新高，惟年輕一代投資養老的觀念仍待加強。

年輕一代預計安享退休需要儲備接近155萬元（人民幣，下同），明顯高於35歲以上人群的目標139萬元。

富達國際亞太區（日本除外）董事總經理馬瑞傑（Rajeev Mittal）表示：

「中國年輕一代的養老儲蓄率創下新高令人鼓舞，我們相信未來第三支柱帳戶制的設立，以及稅收優惠的推出，將進一步鼓勵民眾增加定期養老儲蓄，為他們下一步進行長期投資，夯實資金基礎。」

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Rajeev Mittal指出，為提升養老保障，助力共同富裕，近年來中國養老金第三支柱的建設加速發展，持續的投資者教育對於鼓勵長期投資，助力第三支柱的長遠發展，具有不容忽視重要性。

養老儲蓄力度大幅提升

報告顯示，年輕一代每月的儲蓄比例從2020年的20%，跳升到今年的25%，每月儲蓄金額達到平均1,624元。

儲蓄率的提升受到多個原因影響。一方面，去年以來，疫情餘波未平，76%的年輕一代表示計劃增加應急儲備。同時，相對於35歲以上人群，年輕一代的養老儲備目標更高。年輕一代預計安享退休需要儲備接近155萬元，明顯高於35歲以上人群的目標139萬元。

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年輕一代的平均到31歲才開始啟動養老儲備啟動，時間仍然偏晚，不利於他們的養老金累積。雖然年輕一代在增加儲蓄的道路上取得進展，但仍然缺乏合理而充分的投資。調查顯示，接近四分一年輕一代仍將現金存款視作養老儲備的主要形式，23%的年輕受訪者表示自己缺乏相關技能和知識，導致較少參與投資。

養老目標基金（目標日期策略）定位於為投資者提供一站式的個人養老投資解決方案，其在全球養老投資領域扮演了重要的作用。自2018年起，為支持中國養老金第三支柱發展，已有百多隻養老目標基金產品在國內獲批發行。

調查顯示，87%的年輕受訪者表示，財務狀況是影響他們整體生活幸福感的主要因素之一。每月的財務收支比例也影響到年輕一代對達成養老財務目標的信心，合理有效的預算規劃具有積極意義。每月固定生活支出金額低於總收入50%的受訪人，對實現養老儲備目標更有信心。

本報記者：鄭耀宗

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