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啓德5地商轉住 發展商勢爭奪

名家專區 14:00 2021/10/29

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疫情下商業氣氛仍然未回復，而住宅市場仍供不應求。啟德近年新盤銷情不俗，成交價屢創新高，而是次5幅啟德用地由商業轉作住宅用途，不乏海景靚地，除增加短期供應外，亦有望為政府庫房帶來可觀收入。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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