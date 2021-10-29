啓德5地商轉住 發展商勢爭奪 名家專區 14:00 2021/10/29 分享： 疫情下商業氣氛仍然未回復，而住宅市場仍供不應求。啟德近年新盤銷情不俗，成交價屢創新高，而是次5幅啟德用地由商業轉作住宅用途，不乏海景靚地，除增加短期供應外，亦有望為政府庫房帶來可觀收入。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 高追「價細」樓有乜要注意？ 2021/10/27 高追「價細」樓有乜要注意？ 新盤十年 豪宅化走到納米化 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 2021/10/23 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 新盤開放式熱潮再現 2021/10/25 新盤開放式熱潮再現 新盤大戰 投資者尋寶 2021/10/26 新盤大戰 投資者尋寶 你可能感興趣 高追「價細」樓有乜要注意？ 10:00 2021/10/27 高追「價細」樓有乜要注意？ 新盤十年 豪宅化走到納米化 01:00 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 14:00 2021/10/23 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 最新專欄文章 專家樓論 - 別重蹈覆轍 今日 別重蹈覆轍 專家樓論 - 實力換樓客起動 攻千萬樓 2021/10/28 實力換樓客起動 攻千萬樓 專家樓論 - 當預測不似預期 2021/10/27 當預測不似預期 專家樓論 - 新盤大戰 投資者尋寶 2021/10/26 新盤大戰 投資者尋寶 專家樓論 - 哪區最多新盤貨尾？ 2021/10/26 哪區最多新盤貨尾？ 一手市場 空置率 屢創新高 啟德 成交 商廈 發展商