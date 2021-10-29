高息愛股不懼盈警！ 名家專區 02:30 2021/10/29 分享： 美股早一晚從歷史高位回落，帶動亞太地區股市普遍向下，內地上證指數跌逾一巴仙，恒指則下跌七十餘點，日本股市由於九月零售銷售同比回落0.6%，加上最新民調顯示周日大選執政自民黨未必穩勝，股指回落近一巴仙。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 氫能源車龍頭怎估值? 2021/10/27 氫能源車龍頭怎估值? 投資坐標 - 高端新材料價值怎計算? 2021/10/26 高端新材料價值怎計算? 投資坐標 - 預期12厘息的公路股 2021/10/22 預期12厘息的公路股 投資坐標 - 另類天然氣股暴跌後更超值! 2021/10/20 另類天然氣股暴跌後更超值! 投資坐標 - 增持與回購的威力! 2021/10/19 增持與回購的威力! 港股 鷹美(國際)（02368） 東岳集團（00189） 中國石油化工股份（00386） 理文化工（00746） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 亞美能源（02686） 美元