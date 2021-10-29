美股早一晚從歷史高位回落，帶動亞太地區股市普遍向下，內地上證指數跌逾一巴仙，恒指則下跌七十餘點，日本股市由於九月零售銷售同比回落0.6%，加上最新民調顯示周日大選執政自民黨未必穩勝，股指回落近一巴仙。

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