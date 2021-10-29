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【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？

財金猛人追蹤 10:39 2021/10/29

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1995年上映、由梁朝偉主演的《流氓醫生》因沒有遵守醫生的職業操守而被吊銷牌照，惟最終因其根本是無牌行醫而未有實際處罰便劇終。然而現實世界，被內地監管部門批「無照駕駛」的富途證券（美：FUTU），結局能否如此輕描淡寫可值得商榷。當前內地監管風暴正烈，投資者要為公司最壞情況作危機管理。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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