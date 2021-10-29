【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 財金猛人追蹤 14:41 2021/10/29 分享： 1995年上映、由梁朝偉主演的《流氓醫生》因沒有遵守醫生的職業操守而被吊銷牌照，惟最終因其根本是無牌行醫而未有實際處罰便劇終。然而現實世界，被內地監管部門批「無照駕駛」的富途證券（美：FUTU），結局能否如此輕描淡寫可值得商榷。當前內地監管風暴正烈，投資者要為公司最壞情況作危機管理。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 今日 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 你可能感興趣 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 今日 11:43 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 00:01 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 最新專欄文章 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 今日 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 2021/10/28 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 2021/10/26 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 2021/10/26 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 富途（美：FUTU） 走資 買入 股票 證監會 停牌 A股