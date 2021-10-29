【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股?

內地當局加強監管行動最新劍指跨境互聯網券商，人行官員直指網上券商在中國境內屬「無照駕駛」及「非法金融活動」。相關言論震動富途（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR）等券商，昨晚美股ADR最多大跌兩成半及兩成。

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