【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 財金 11:16 2021/10/29 分享： 內地當局加強監管行動最新劍指跨境互聯網券商，人行官員直指網上券商在中國境內屬「無照駕駛」及「非法金融活動」。相關言論震動富途（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR）等券商，昨晚美股ADR最多大跌兩成半及兩成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 2021/10/28 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 2021/10/28 【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 2021/10/27 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 2021/10/26 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 2021/10/22 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?（第二版） 騰訊 金融 富途（美：FUTU） 香港交易及結算所有限公司 港股 IPO