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【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股?

財金 11:16 2021/10/29

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內地當局加強監管行動最新劍指跨境互聯網券商，人行官員直指網上券商在中國境內屬「無照駕駛」及「非法金融活動」。相關言論震動富途（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR）等券商，昨晚美股ADR最多大跌兩成半及兩成。

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欄名 : 大市拆局

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