  • 27°C
香港時間 : 20211029日 (週五) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【能源危機】能源短缺料延至明年春 添滯脹風險

研究報告 12:14 2021/10/29

分享：

全球能源短缺危機未過，隨着冬季至，能源價漲及短缺的情況將持續。中國更出現限電的情況，令市場關注工廠停工對經濟的影響。市場預期冬季能源需求高峰期，內地能源短期的情況料持續。粵開證券認為，內地能源短缺的情況料延至明年春季才會結束，而且為供求帶來衝擊，添加「滯脹」的風險。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單）
2021/10/28
【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單）
【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版）
2021/10/25
【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版）
【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股）
2021/10/22
【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股）
【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版）
2021/10/21
【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版）
【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版）
2021/10/20
【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版）
滯脹 就業 能源供應 極端天氣 能源危機 經濟 天氣 商品 CPI

下一篇文章

【綠電股追蹤】首選成本佔優的風電股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版