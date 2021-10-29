【能源危機】能源短缺料延至明年春 添滯脹風險

全球能源短缺危機未過，隨着冬季至，能源價漲及短缺的情況將持續。中國更出現限電的情況，令市場關注工廠停工對經濟的影響。市場預期冬季能源需求高峰期，內地能源短期的情況料持續。粵開證券認為，內地能源短缺的情況料延至明年春季才會結束，而且為供求帶來衝擊，添加「滯脹」的風險。

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