【能源危機】能源短缺料延至明年春 添滯脹風險 研究報告 12:14 2021/10/29 分享： 全球能源短缺危機未過，隨着冬季至，能源價漲及短缺的情況將持續。中國更出現限電的情況，令市場關注工廠停工對經濟的影響。市場預期冬季能源需求高峰期，內地能源短期的情況料持續。粵開證券認為，內地能源短缺的情況料延至明年春季才會結束，而且為供求帶來衝擊，添加「滯脹」的風險。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 2021/10/25 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 滯脹 就業 能源供應 極端天氣 能源危機 經濟 天氣 商品 CPI