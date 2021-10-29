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【能源危機】能源短缺短期難解　滯脹風險升（附煤電股走勢）

研究報告 15:35 2021/10/29

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內地能源缺持續，本輪能源短缺或持續至明年春季。粵開證券指出，冷冬來臨推高供暖需求，料內地能源短缺或要到明年春季結束。冬季的供暖需要將提高升能源需求。在供應方面，中國多措並舉保供穩價，動力煤價格明顯回落，但是短期內能源生產難以大幅增加，或維持緊平衡態勢。該行預期本輪能源短缺或要到明年春季才能結束，一是等待需求回落，二是供給增加也需要時間。

...

欄名 : 大行有路捉

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