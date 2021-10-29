【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 研究報告 15:35 2021/10/29 分享： 內地能源缺持續，本輪能源短缺或持續至明年春季。粵開證券指出，冷冬來臨推高供暖需求，料內地能源短缺或要到明年春季結束。冬季的供暖需要將提高升能源需求。在供應方面，中國多措並舉保供穩價，動力煤價格明顯回落，但是短期內能源生產難以大幅增加，或維持緊平衡態勢。該行預期本輪能源短缺或要到明年春季才能結束，一是等待需求回落，二是供給增加也需要時間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 2021/10/25 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 滯脹 就業 能源供應 極端天氣 能源危機 經濟 天氣 商品 CPI