【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 財金猛人追蹤 12:31 2021/10/29 分享： Facebook改名成「Meta」，市場或許有不同意見，不過獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 就相當受落，旗下ETF昨晚大手掃入Facebook股票。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 你可能感興趣 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 00:01 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 最新專欄文章 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？ 今日 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？ 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 2021/10/28 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 2021/10/26 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） 2021/10/26 【飛行汽車】何小鵬送你一對翼 2024年挑戰首富？（第三版） Cathie Wood Facebook（美：FB） 朱克伯格 ETF