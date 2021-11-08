【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：建銀趙文利看法）

一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法：

11月8日

【恒指見底未？】建銀國際趙文利：年底前有望見26500點！

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受《投資理財周刊》訪問時表示，港股估值偏低，大跌空間有限，今季有望築底反彈，年底前波幅介乎22660至26500點。

11月1日

【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落

宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受《投資理財周刊》專訪時認為，港股跌到這個水平，好多負面因素都已反映。

「港股今季區間上落，參考過去5年恒生指數的估值範圍，每當市帳率（Price to Book Ratio，PB）低於1倍的時候，就差不多見底了，最差的時候曾見0.8倍，過去5年的高點是1.4倍PB，而10月初恒指跌至24000點水平的時候，PB是0.9倍，即低於1倍。」

11月1日

【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛

恒指今早低見24972，大跌404點或1.6%，短暫試穿二萬五關。恒指全日跌窄稍收窄至222點或0.9%，收報25154，仍失守現約處25300水平的50天綫，短綫技術走勢有再度轉弱之處。

10月29日

【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股？

內地當局加強監管行動最新劍指跨境互聯網券商，人行官員直指網上券商在中國境內屬「無照駕駛」及「非法金融活動」。相關言論震動富途（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR）等券商。

10月25日

【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！

中國第三季經濟按年增長為4.9%，遜於市場預期的5%，也遜於第二季的7.9%。不過，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基仍預計，中國經濟穩健前行，2021年的GDP增長將達到8%。

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10月25日

【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵

中金認為，在整體增長疲弱的背景下，港股在收益增長和估值匹配度上的相對優勢正在顯現。

10月24日

【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動

施羅德香港區行政總裁暨亞太區分銷主管曹綺琪在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰

「我們對中港股市的看法是中性，雖然估值吸引，且盈利理應受惠環球復甦，然而，鑑於中國加強監管，不明朗因素仍然困擾著市場。話雖如此，我們相信，隨著信貸政策放寬的跡象愈來愈多，這或許是重新吸納的訊號。」

10月20日

【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾

東吳證券指出如果不考慮2020年第1季新冠疫情爆發的衝擊，2021年第3季GDP兩年複合增速為亦為4.9%，較第2季的5.5%下滑了0.6個百分點，而上一次單季度GDP增速出現類似幅度的下滑還要追溯到 2012年一季度，而當時的政策應對是兩次降准和兩次降息。

9月20日

【名家談股市】趁低吸納時機到？滙豐范卓雲︰港股今年底目標3萬點！

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰

「第三季是今年低點，恒指今年底目標30420點，應持續投資港股。」

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9月9日

【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊）

9月8日

【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼

9月1日

【名家談股市】港股趁低吸納？星級名家卓百德：現處於熊市，要小心！

編輯：鄭耀宗

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