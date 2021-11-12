【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：建銀趙文利的短期策略）

一文盡覽名家及券商對新經濟股ATMX看法：

11月11日

【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！

「中長綫來說，現在已經是ATMX比較好的買入點，之前的估值過高、盈利預測不合實際地高的情況已經被修正，科企之後會回到可持續增長的路上。」

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11月5日

【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶？

阿里巴巴 （09988） 股價上月底迫近180元關短綫見頂後反覆回落，本周連續5個交易日在下試50天綫短綫支持。期間無論股價升跌，滙豐增倉接近每日持續增加，一個月來已累計增倉約2.1億股，涉資約340億元。

【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股

卓百德（Peter Churchouse）在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「我們的投資組合中持有騰訊，我們早年在低位買入的，公司商業模式佳，業務營運理想，我們打算長期持有的，不打算沽出。」

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10月29日

【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點

宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰

「我們相對看好美團，外賣業務做得好，增長佳。此外，社區團購業務做得比較好，對美團來說，這是從無到有，它不只做外賣，也做電子商務，都是向外賣業務的客戶群埋手，享用共同的客戶群，賣新的業務，如果成功，會是一個殺入電子商務的好途徑。」

10月27日

【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點

10月期指、國期結算前，淡友再度發難進擊，力攻ATMX為首龍頭科技股。

10月22日

【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？

10月18日中共中央政治局進行了第三十四次集體學習，當中首次就數字經濟進行集體學習。天風證券認為本次政治局集體學習數字經濟，釋放出一定積極信號，有望帶動長綫資金逐步布局科網股。

10月21日

【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力

以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「以後起之秀來說，美團較好，他們在綁定客戶忠誠度上的能力，遠遠超越其競爭對手，例如競爭對手『餓了麼』，基本上沒多立足地方。」

10月21日

霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過

霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「互聯網監管政策最大影響已經發生，由2020年11月開始，已有很多政策出台，無論是影響較大的反壟斷，還是比較細的政策如對直播平台、遊戲等方面的監管，可以出的政策都已經七七八八。相信明年盈利會好過今年表現，因今年企業盈利受監管拖累，令基數變低，投資者明年或會覺得，其實增速都不是那麼慢，這些股份可能慢慢重新獲關注。」

10月20日

【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」

報道指，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲借道香港遠走歐洲，坊間流傳其遭監管的「禁足令」已解除，無疑是對公司釋出正面訊號，但勿過分演繹為監管風暴已過。

10月20日

【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎

滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「對於網絡平台公司，我們會好選擇性地挑選，一些市場定位佳並具備競爭優勢的、財政狀況穩健和優良的公司，早前因監管風暴而令股價過度調整，我們相信當反壟斷法規進一步明朗化後，它們具備反彈基礎。」

10月6日

【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望？

芒格旗下報業機構Daily Journal向美國證監會提交的季度申報顯示，該公司截至9月底持有約30.2萬股阿里美股ADS（美：BABA），較6月底持倉大增約13.6萬股，持倉股份大增逾八成。

9月29日

【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「監管風暴仍在進行中，難言已經結束，尤其是針對新經濟方面，所以科網行業板塊的盈利展望亦不斷向下調，暫時未見到有催化劑出現。」

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9月27日

【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍

華為創辦人任正非女兒獲釋回國，不過因華為而被打壓而急速冒起、全球銷售排名第二的小米 （01810） 股價下跌。投資者要留意，除了華為業務有重上軌道憧憬，其他國貨也對小米的手機市場虎視眈眈。

9月3日

【名家談阿里】阿里千億助力共富？長勝將軍劉國傑：互聯網巨頭是時候承擔更多責任了！

有「長勝將軍」之譽、首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑認為：

「現在是互聯網巨頭為員工的社會福利承擔更多責任的時候了。」

9月1日

【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法）

人稱「英Sir」的豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「其實使用大數據同埋定價權，都係互聯網公司的核心價值，但今年以來監管持續升級，好大程度上已經破壞咗（價值），大部分港股都係有得炒、無得坐。」

8月23日

基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題

富達國際亞洲股票投資總監的繆子美接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「中國有『三座大山』（看病難、住房難、上學難），教育、住房和醫療均是一大課題，因此，當相關政策一提出來，這些行業均首當其衝遭到拋售。」

8月18日

【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法）

資深投資者曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「科技股雖然跌落嚟，但我係唔會放棄，因為2000年科網潮好多公司無盈利，燒好多錢，但而家好多都有盈利，已經係好大的企業，日後可以業務轉型，死唔去嘅。但如果打算短炒，我就唔鼓勵嘞！」

編輯：陳紫瑩

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