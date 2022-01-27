【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里又穿底）

一文盡覽名家及券商對新經濟股ATMX看法：

1月20日

人行放水 刺激科網股大升

人行今早同時下調1年期及5年期中國貸款市場報價利率（LPR），是繼月前全面降準，以及先後下調1年期LPR及中期借貸便利（MLF）後，又一放水動作。人行加快放水支持經濟，相信有助提升商電平台消費，以及其他互聯網平台廣告收入。

以「ATMXJ」為首的藍籌科技股擺脫美國科技股續跌拖累，今早全綫急彈，再成推動港股上闖功臣。

詳細分析，請見：【ATMXJ升市】中概科技股擺脫美股拖累續升 人行放水最大推手

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1月19日

騰訊派京東明日除淨

筆者所指的是騰訊 （00700） 上月底公布，按21股騰訊派1股京東 （09618） 比例，向全體股東派實股作中期息，派息將於明日（1月20日）除淨。騰訊派息除淨，不單騰訊股價理論上按比例下調；騰訊機構股東確認獲派京東股份後，提前部署沽貨變現，更可能為京東帶來新一輪沽壓。

詳細分析，請見：騰訊派股除淨 短綫再迎震盪

1月13日

【京東持倉解密】京東5日狂飆兩成半後回吐 美資股東5日散貨近80億

重磅藍籌科技股領漲帶動港股連升5日後，今日由中港銀行、保險及石油等傳統經濟股接力撐市。ATMXJ為首藍籌科技股全綫高位回吐，當中京東 （09618） 升得多、回得快，全日跌近4%跌幅最大。獲利回吐以外，從京東機構大戶持倉變動，大概也可找到點蛛絲馬跡。

1月12日

阿里巴巴反彈逾5%

在股神拍檔芒格上季再度增持阿里巴巴 （09988） 消息曝光後，阿里今彈逾5%，最高見133.1元，最新報132.9元。

詳細分析，請見：【阿里巴巴股價】阿里股價彈半成愈升愈有 試穿50天綫短綫目標何在？（第三版）

1月11日

阿里巴巴遭11間券商削目標價

過去數日大行分析員集體下調阿里目標價，最少有11家券商下調阿里目標價，部份大行下調幅度達一成半至近兩成。

詳細分析，請見：【阿里巴巴股價】阿里新年後遭11券商集體削目標 限制股價表現？

1月7日

阿里巴巴 （09988） 今升逾5%，最新報127.7元。

1月5日

【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了

阿里巴巴 （09988） 在2021年累跌49%，令一眾股東失望。在基金界享負盛名的香港「基金教父」雷賢達在接受《投資理財周刊》專訪時分享對阿里巴巴看法。

阿里（美：BABA）挾淡倉，早段抽高逾半成，報125.8美元，換算價為122.6港元，相對阿里港股114.5港元，上升7%。

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