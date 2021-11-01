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【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵

研究報告 08:15 2021/11/01

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國務院於10月26日印發《2030年前碳達峰行動方案》，對特定行業提出更全面、深入的目標，當中能量轉型、綠色交通、循環經濟、城鄉建設著墨更多，料將1成為未來社會發展的重心，投資者宜留意光大環境 （00257）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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