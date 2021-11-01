【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 研究報告 18:38 2021/11/01 分享： 國務院於10月26日印發《2030年前碳達峰行動方案》，對特定行業提出更全面、深入的目標，當中能量轉型、綠色交通、循環經濟、城鄉建設著墨更多，料將1成為未來社會發展的重心，投資者宜留意光大環境 （00257） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 2021/10/29 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 【業績分析】比亞迪少賺近三成季績後回吐 高位還在後頭（第二版） 2021/10/29 【業績分析】比亞迪少賺近三成季績後回吐 高位還在後頭（第二版） 你可能感興趣 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 15:35 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 16:20 2021/10/29 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 【業績分析】比亞迪少賺近三成季績後回吐 高位還在後頭（第二版） 18:50 2021/10/29 【業績分析】比亞迪少賺近三成季績後回吐 高位還在後頭（第二版） 最新專欄文章 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 今日 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/29 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 【啤酒股炒咩？】業績過關 炒未來 炒好轉 2021/10/29 【啤酒股炒咩？】業績過關 炒未來 炒好轉 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 2021/10/28 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 2021/10/27 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 中國市場 大行報告 市場動向 經濟 新能源 碳中和 天然氣 電力 同景新能源（08326） 粵豐環保（01381）