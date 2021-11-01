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【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？

研究報告 11:18 2021/11/01

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全球電動車龍頭Tesla第三季業績亮眼，除了電動汽車生產和交付量創新高，淨利潤、營業利潤和毛利率，都是公司有史以來最好的。Tesla股價迅即急升，市值首破萬億美元，氣勢如虹。

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欄名 : 券商有路捉

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