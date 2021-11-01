【10萬輛+】龍頭有肉食，新晉有湯飲？ 研究報告 08:00 2021/11/01 分享： 全球電動車龍頭Tesla第三季業績亮眼，除了電動汽車生產和交付量創新高，淨利潤、營業利潤和毛利率，都是公司有史以來最好的。Tesla股價迅即急升，市值首破萬億美元，氣勢如虹。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵 今日 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/29 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 【啤酒股炒咩？】業績過關 炒未來 炒好轉 2021/10/29 【啤酒股炒咩？】業績過關 炒未來 炒好轉 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 2021/10/28 【破頂股追蹤】大摩點4大誘因 電動車股升至年尾 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 2021/10/27 風電股炒上 花旗唱好一隻可再升多1成 理想汽車—W（02015） 晶片 電動車 小鵬汽車－W（09868） 汽車 新能源 Tesla 行業 中國 A股