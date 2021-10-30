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監管跨境券商 港股動力恐減

名家專區 2021/10/30

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內地當局加強監管行動最新劍指跨境互聯網券商，人行官員直指網上券商在中國境內屬「無照駕駛」及「非法金融活動」。投資者對號入座，美股上市的富途（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR），周四最多大跌兩成半

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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