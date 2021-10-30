監管跨境券商 港股動力恐減 名家專區 2021/10/30 分享： 內地當局加強監管行動最新劍指跨境互聯網券商，人行官員直指網上券商在中國境內屬「無照駕駛」及「非法金融活動」。投資者對號入座，美股上市的富途（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR），周四最多大跌兩成半 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 傳中央限煤價 潤電望今年高 2021/10/29 傳中央限煤價 潤電望今年高 透視中港美 - 科技戰再起 撈底莫急進 2021/10/28 科技戰再起 撈底莫急進 透視中港美 - 滙豐回購好 還是派息好？ 2021/10/27 滙豐回購好 還是派息好？ 透視中港美 - 藍籌金融股 業績高峰期 2021/10/25 藍籌金融股 業績高峰期 透視中港美 - 電能車再衝刺 比亞迪創新高 2021/10/23 電能車再衝刺 比亞迪創新高 證券商 恒生指數 港股 香港交易所（00388） 比亞迪股份（01211） 京東物流（02618） 時代天使（06699） 人民幣 股票 特斯拉（Tesla，美：TSLA）