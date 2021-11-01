【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落

港股上月由谷底反攻，最高累升10.8%，惟26000關口得而復失，上周回調。展望港股未來去向，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受《投資理財周刊》專訪時預期︰「港股今季區間上落，不料大升。」

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