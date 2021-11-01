【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 財金猛人追蹤 07:10 2021/11/01 分享： 港股上月由谷底反攻，最高累升10.8%，惟26000關口得而復失，上周回調。展望港股未來去向，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受《投資理財周刊》專訪時預期︰「港股今季區間上落，不料大升。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【高息股】4間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 2021/10/28 【高息股】4間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 你可能感興趣 【高息股】4間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 16:17 2021/10/28 【高息股】4間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 最新專欄文章 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 2021/10/27 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 2021/10/27 【中概股回流】林少陽：港交所最終會受惠中美交惡 （第二版） 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 2021/10/26 【本地地產】霸菱方偉昌：發展新界北對地產商並非壞事！ 港股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 騰訊控股（00700） 美國 市帳率 恒生指數 謝企剛 人物專訪