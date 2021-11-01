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元宇宙崛起 盤點受惠企業及布局投資

名家專區 2021/11/01

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Facebook上周舉辦年度FB Connect開發者會議，其創辦人兼行政總裁朱克伯格宣布將集團改名為「Meta」，切合集團未來致力拓展「元宇宙」的市場定位，及連結公司發展「虛擬環境」方針。至於集團旗

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撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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