元宇宙崛起 盤點受惠企業及布局投資 名家專區 2021/11/01 分享： Facebook上周舉辦年度FB Connect開發者會議，其創辦人兼行政總裁朱克伯格宣布將集團改名為「Meta」，切合集團未來致力拓展「元宇宙」的市場定位，及連結公司發展「虛擬環境」方針。至於集團旗 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 負利率再現 有利資金轉投風險資產 2021/10/25 負利率再現 有利資金轉投風險資產 供應短缺下 能源股仍為本季核心投資主題 2021/10/18 供應短缺下 能源股仍為本季核心投資主題 反覆市下 新興市場吸資債券比股份吸引 2021/10/11 反覆市下 新興市場吸資債券比股份吸引 從供應瓶頸及能耗雙控 發掘第四季投資機會 2021/10/04 從供應瓶頸及能耗雙控 發掘第四季投資機會 關注天然氣價急漲 對糧食和排放的連鎖效應 2021/09/27 關注天然氣價急漲 對糧食和排放的連鎖效應 中國 美元 銷售 人民幣 人工智能 騰訊 遊戲 新加坡 軟件 Facebook