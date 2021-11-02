【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻 財金猛人追蹤 07:10 2021/11/02 分享： 受託研究機構（CRO）股份上周尾公布第三季業績，不負眾望，保持高增長勢頭。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「CRO股份，藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 、康龍化成 （03759） ，3間我都鍾意。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 2021/10/27 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 2021/10/26 【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 14:35 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 22:42 2021/10/27 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 人物專訪 港股 騰訊 騰訊控股（00700） 康龍化成（03759） 藥明康德（02359） 藥明生物（02269） 林少陽