  • 27°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版）

財金猛人追蹤 14:15 2021/11/02

分享：

受託研究機構（CRO）股份上周尾公布第三季業績，不負眾望，保持高增長勢頭。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「CRO股份，藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 、康龍化成 （03759） ，3間我都鍾意。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

相關文章

基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素
2021/11/01
基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素
【美團跌完未？】基金名家謝企剛　數美團從無到有的賣點
2021/10/29
【美團跌完未？】基金名家謝企剛　數美團從無到有的賣點
【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股
2021/10/27
【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股
【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏
2021/10/26
【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏

你可能感興趣

基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素
00:01 2021/11/01
基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素
【美團跌完未？】基金名家謝企剛　數美團從無到有的賣點
14:35 2021/10/29
【美團跌完未？】基金名家謝企剛　數美團從無到有的賣點
【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股
22:42 2021/10/27
【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股
人物專訪 港股 騰訊 騰訊控股（00700） 康龍化成（03759） 藥明康德（02359） 藥明生物（02269） 林少陽

下一篇文章

【名家增減持】一文睇清名家猛人增減持（恒安國際副主席、富力CEO增持自己公司股份）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版