遲加息不跌反升 歐元已到支持底

於上周議息會上，歐央行行長拉加德反駁一些市場猜測，駁斥歐央行會於明年10月加息的說法。既然拉加德不承認歐央行於明年10月有加息可能性，即很大機會歐央行的加息日子將會較聯儲局晚。不過有趣是，當上周宣布如

...