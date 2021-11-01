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遲加息不跌反升 歐元已到支持底

名家專區 2021/11/01

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於上周議息會上，歐央行行長拉加德反駁一些市場猜測，駁斥歐央行會於明年10月加息的說法。既然拉加德不承認歐央行於明年10月有加息可能性，即很大機會歐央行的加息日子將會較聯儲局晚。不過有趣是，當上周宣布如

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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