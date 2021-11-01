遲加息不跌反升 歐元已到支持底 名家專區 2021/11/01 分享： 於上周議息會上，歐央行行長拉加德反駁一些市場猜測，駁斥歐央行會於明年10月加息的說法。既然拉加德不承認歐央行於明年10月有加息可能性，即很大機會歐央行的加息日子將會較聯儲局晚。不過有趣是，當上周宣布如 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 你可能感興趣 本周滙市 料有波動無方向 今日 01:00 本周滙市 料有波動無方向 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 112.5至114.5上落 今日 01:00 日圓 112.5至114.5上落 最新專欄文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 加元 1.225有阻力 今日 加元 1.225有阻力 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 經濟 美國 美元 英國 日本 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息