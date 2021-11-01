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英鎊 還看英倫銀行議息結果

名家專區 2021/11/01

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本周四英倫銀行將議息，加息15基點是市場共識，加25基點機會率是六成。加息與否對英央行是兩難。面對3.1%年通脹率及工資有着上升趨勢，英國確存在通脹壓力需要加息。但因貨物供應已到瓶頸，英零售商生意難做

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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