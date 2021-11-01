英鎊 還看英倫銀行議息結果 名家專區 2021/11/01 分享： 本周四英倫銀行將議息，加息15基點是市場共識，加25基點機會率是六成。加息與否對英央行是兩難。面對3.1%年通脹率及工資有着上升趨勢，英國確存在通脹壓力需要加息。但因貨物供應已到瓶頸，英零售商生意難做 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 你可能感興趣 本周滙市 料有波動無方向 今日 01:00 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 01:00 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 日圓 112.5至114.5上落 今日 01:00 日圓 112.5至114.5上落 最新專欄文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 加元 1.225有阻力 今日 加元 1.225有阻力 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 經濟 美國 美元 英國 日本 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息