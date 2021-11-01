日圓 112.5至114.5上落 名家專區 2021/11/01 分享： 於上周議息會，日央行行長黑田東彥指，弱日圓依賴有利日本經濟發展。他的言論打破了近期市場說法，認為日本財金官員不願見日圓滙價過弱，以免使日本在進口支付上出現倍感吃力情況。不過，今天黑田東彥講話的分量相信 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 你可能感興趣 本周滙市 料有波動無方向 今日 01:00 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 01:00 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 加元 1.225有阻力 今日 加元 1.225有阻力 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 經濟 美國 美元 英國 日本 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息