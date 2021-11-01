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日圓 112.5至114.5上落

名家專區 2021/11/01

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於上周議息會，日央行行長黑田東彥指，弱日圓依賴有利日本經濟發展。他的言論打破了近期市場說法，認為日本財金官員不願見日圓滙價過弱，以免使日本在進口支付上出現倍感吃力情況。不過，今天黑田東彥講話的分量相信

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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