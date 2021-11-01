澳元 關注加息預期日子 名家專區 2021/11/01 分享： 澳洲的基礎因素確實改善了不少。澳洲兩大省份雖面對封城，但其第三季核心年通脹仍有2.1%。澳央行原估計核心年通脹要到2023年中才實現2%，所以才認為該行最快加息日子為2024年。現市場關注於本周二議息 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 你可能感興趣 本周滙市 料有波動無方向 今日 01:00 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 01:00 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 加元 1.225有阻力 今日 加元 1.225有阻力 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 經濟 美國 美元 英國 日本 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息