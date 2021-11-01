澳元 關注加息預期日子

澳洲的基礎因素確實改善了不少。澳洲兩大省份雖面對封城，但其第三季核心年通脹仍有2.1%。澳央行原估計核心年通脹要到2023年中才實現2%，所以才認為該行最快加息日子為2024年。現市場關注於本周二議息

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