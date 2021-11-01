紐元 維持上升目標73美仙

新西蘭2年及10年債券孳息率分別高企2.078%及2.6%，與美國同年期債息率只分別有0.5%及1.6%明顯要吸引。這可有助支撑紐元滙價。本周三（3日），新西蘭將公布第三季就業報告。當中我們除了要留意

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