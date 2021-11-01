紐元 維持上升目標73美仙 名家專區 2021/11/01 分享： 新西蘭2年及10年債券孳息率分別高企2.078%及2.6%，與美國同年期債息率只分別有0.5%及1.6%明顯要吸引。這可有助支撑紐元滙價。本周三（3日），新西蘭將公布第三季就業報告。當中我們除了要留意 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 你可能感興趣 本周滙市 料有波動無方向 今日 01:00 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 01:00 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 加元 1.225有阻力 今日 加元 1.225有阻力 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 經濟 美國 美元 英國 日本 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息