加元 1.225有阻力 名家專區 2021/11/01 分享： 上周議息會加央行宣布停發新量寬資金，並預期加息日子有機會於2022年4月至9月期間發生。而市場估計，加央行加息日子更可能早於明年3月便出現。另外，加拿大統計署數字顯示，當地9月工資年增長達1.7%。據 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 你可能感興趣 本周滙市 料有波動無方向 今日 01:00 本周滙市 料有波動無方向 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 01:00 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 本周滙市 料有波動無方向 今日 本周滙市 料有波動無方向 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 經濟 美國 美元 英國 日本 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息