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加元 1.225有阻力

名家專區 2021/11/01

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上周議息會加央行宣布停發新量寬資金，並預期加息日子有機會於2022年4月至9月期間發生。而市場估計，加央行加息日子更可能早於明年3月便出現。另外，加拿大統計署數字顯示，當地9月工資年增長達1.7%。據

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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