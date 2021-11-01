加元 1.225有阻力

上周議息會加央行宣布停發新量寬資金，並預期加息日子有機會於2022年4月至9月期間發生。而市場估計，加央行加息日子更可能早於明年3月便出現。另外，加拿大統計署數字顯示，當地9月工資年增長達1.7%。據

...