本周滙市 料有波動無方向

本周澳、英、美央行相繼議息。料會對市場帶來波動，但未必能為滙市帶來新啟示方向。

聯儲局本周三議息（本港時間周四凌晨2：00公布），即時宣布執行減買債是意料中事。重點觀察是聯儲局在加息日子上會否較9月當時

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