本周滙市 料有波動無方向 名家專區 2021/11/01 分享： 本周澳、英、美央行相繼議息。料會對市場帶來波動，但未必能為滙市帶來新啟示方向。 聯儲局本周三議息（本港時間周四凌晨2：00公布），即時宣布執行減買債是意料中事。重點觀察是聯儲局在加息日子上會否較9月當時 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 你可能感興趣 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 今日 01:00 遲加息不跌反升 歐元已到支持底 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 112.5至114.5上落 今日 01:00 日圓 112.5至114.5上落 最新專欄文章 加元 1.225有阻力 今日 加元 1.225有阻力 紐元 維持上升目標73美仙 今日 紐元 維持上升目標73美仙 澳元 關注加息預期日子 今日 澳元 關注加息預期日子 日圓 112.5至114.5上落 今日 日圓 112.5至114.5上落 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 經濟 美國 美元 英國 日本 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息