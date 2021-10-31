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英稅負日重 小政府路綫受考驗

國際 21:57 2021/10/31

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英國政府的新一份財政預算案，最受民間關注的必然是稅收的部分，財相辛偉誠（Rishi Sunak）的演說包裝再漂亮，也掩蓋不了國民負擔勢漸漸加重的事實，英國預算責任辦公室（OBR）指出，稅務負擔勢將由疫前國民生產總值（GDP）的33.5%，在7年後增至36.2%，是50年代以來最重。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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