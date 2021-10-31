英稅負日重 小政府路綫受考驗 國際 21:57 2021/10/31 分享： 英國政府的新一份財政預算案，最受民間關注的必然是稅收的部分，財相辛偉誠（Rishi Sunak）的演說包裝再漂亮，也掩蓋不了國民負擔勢漸漸加重的事實，英國預算責任辦公室（OBR）指出，稅務負擔勢將由疫前國民生產總值（GDP）的33.5%，在7年後增至36.2%，是50年代以來最重。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/28 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 2021/10/27 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 2021/10/26 新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 2021/10/25 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 你可能感興趣 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 08:05 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 16:30 2021/10/28 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 21:17 2021/10/27 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 最新專欄文章 國金札記 - 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/29 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/28 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 國金札記 - 蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 2021/10/28 蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 國金札記 - 新加坡確診飈 與病毒共存底氣何在？ 2021/10/27 新加坡確診飈 與病毒共存底氣何在？ 國金札記 - 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 2021/10/26 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 政治 經濟 減稅 碳中和 約翰遜 英國 財政預算案