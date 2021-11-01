【港股脈博】騰訊阿里同跌穿50天綫 儲局本周議息回調壓力增 財金 10:09 2021/11/01 分享： 龍頭中概科技股承接上周弱勢，重磅科技藍籌ATMX今早繼續領跌大市，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 同跌穿50天綫初步支持，拖累恒指早段曾挫逾300點，再度下試25000萬心理關口。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版） 2021/10/27 【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版） 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 2021/10/26 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 2021/10/20 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 2021/10/19 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 2021/10/18 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 港股 恒生科技指數 阿里巴巴－SW（09988） 配股 恒生指數 騰訊 美國聯儲局