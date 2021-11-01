  • 26°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股脈博】騰訊阿里同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第二版）

財金 10:37 2021/11/01

分享：

龍頭中概科技股承接上周弱勢，重磅科技藍籌ATMX今早繼續領跌大市，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 同跌穿50天綫初步支持，拖累恒指早段曾挫逾300點，再度下試25000萬心理關口。

...

欄名 : 港股脈博

最新專欄文章

【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版）
2021/10/27
【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版）
【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關
2021/10/26
【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關
【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版）
2021/10/20
【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版）
【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版）
2021/10/19
【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版）
【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版）
2021/10/18
【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版）
港股 恒生科技指數 阿里巴巴－SW（09988） 配股 恒生指數 騰訊 美國聯儲局

上一篇文章

【比亞迪股價】北水撈底大軍勇進 比亞迪望築短綫底

下一篇文章

英稅負日重 小政府路綫受考驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版