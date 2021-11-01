【比亞迪股價】北水撈底大軍勇進 比亞迪望築短綫底 財金 11:14 2021/11/01 分享： 比亞迪 （01211） 又於上周五收市傳出配股集資最多140億元的消息，公司今早公布最終以276元配股集資約138億元，較上周五收市價296.6元折讓近7%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 2021/10/29 【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 2021/10/28 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 2021/10/28 【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 2021/10/27 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 2021/10/26 【滙豐股價】滙豐恢復高息股條件 明年股息逾5厘機會高（第三版） 比亞迪股份（01211） 撈底 買入價 低吸 減持 港股通 集資 壓力 港股 配股