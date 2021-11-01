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【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版）

財金 18:24 2021/11/01

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比亞迪  （01211）  又於上周五收市傳出配股集資最多140億元的消息，公司今早公布最終以276元配股集資約138億元，較上周五收市價296.6元折讓近7%。

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欄名 : 大市拆局

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