【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 研究報告 17:15 2021/11/01 分享： 內地官方製造業PMI連續兩個月跌穿50枯榮綫，最新10月份的數字報49.2，遜預期。中金指出，近幾個月以來PMI下滑幅度較大，整體趨勢和幅度類似於2018年，但是供給衝擊特徵明顯強於2018年，體現在生產下滑幅度高於新訂單。10月生產按月下滑1.1個百分點至48.4，而新訂單按月下滑0.5個百分點至48.8，供應商配送時間超季節性延長。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 2021/10/25 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 財政政策 經濟 地產 PMI 行業 中國 基建