  • 25°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版）

研究報告 17:15 2021/11/01

分享：

內地官方製造業PMI連續兩個月跌穿50枯榮綫，最新10月份的數字報49.2，遜預期。中金指出，近幾個月以來PMI下滑幅度較大，整體趨勢和幅度類似於2018年，但是供給衝擊特徵明顯強於2018年，體現在生產下滑幅度高於新訂單。10月生產按月下滑1.1個百分點至48.4，而新訂單按月下滑0.5個百分點至48.8，供應商配送時間超季節性延長。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【能源危機】能源短缺短期難解　滯脹風險升（附煤電股走勢）
2021/10/29
【能源危機】能源短缺短期難解　滯脹風險升（附煤電股走勢）
【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單）
2021/10/28
【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單）
【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版）
2021/10/25
【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版）
【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股）
2021/10/22
【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股）
【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版）
2021/10/21
【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版）
財政政策 經濟 地產 PMI 行業 中國 基建

下一篇文章

【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版