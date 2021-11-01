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【數據點評】官方PMI接連現收縮 中金：政策料聚焦減稅降費

研究報告 12:08 2021/11/01

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中國經濟復甦進程受市場關注，今早公布的財新中國製造業PMI錄得50.6，勝預期。不過，昨日公布的官方製造業PMI，維持跌勢，並連續兩個月處於收縮區間，反映內地製造業景氣度繼續偏弱。

...

欄名 : 大行有路捉

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