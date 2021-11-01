【數據點評】官方PMI接連現收縮 中金：政策料聚焦減稅降費（第二版）

內地官方製造業PMI連續兩個月跌穿50枯榮綫，最新10月份的數字報49.2，遜預期。中金指出，近幾個月以來PMI下滑幅度較大，整體趨勢和幅度類似於2018年，但是供給衝擊特徵明顯強於2018年，體現在生產下滑幅度高於新訂單。10月生產按月下滑1.1個百分點至48.4，而新訂單按月下滑0.5個百分點至48.8，供應商配送時間超季節性延長。

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