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【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版）

財金猛人追蹤 17:16 2021/11/01

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內地監管風暴未完，最新「吹」到餐桌上，以後叫餸食飯要節約為先！今年新晉藍籌、以服務見稱的火窩股海底撈 （06862） 受政策正面吹襲，股價急跌半成低見20.55元，逼近2018年的17.8元上市價，公司創辦人張勇身家兩年間唔見逾420億元。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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