【國策危機】餐飲節約趕絕奢侈消費 海底撈張勇身家唔見400億！ 財金猛人追蹤 14:53 2021/11/01 分享： 內地監管風暴未完，最新「吹」到餐桌上，以後叫餸食飯要節約為先！今年新晉藍籌、以服務見稱的火窩股海底撈 （06862） 受政策正面吹襲，股價急跌半成低見20.55元，逼近2019年上市價，公司創辦人張勇身家兩年間唔見億元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 今日 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 今日 00:01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 最新專欄文章 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 2021/10/29 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 2021/10/29 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 2021/10/28 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 2021/10/26 【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？ 港股 餐飲股 張勇 經濟 海底撈（06862）