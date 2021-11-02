  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 09:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

煙花伴核檢 內地防疫新常態

中國 08:00 2021/11/02

分享：

內地本土疫情持續發酵，上海迪士尼因有確診患者曾到訪，在萬聖前夜封園檢測核酸，但當晚煙火秀照常進行，「最浪漫核檢」的視頻在社交媒體刷屏，成為「中國式防疫」的理想畫面。

...

相關文章

【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰
2021/10/27
【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰
雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策
2021/10/29
雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策
【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版）
2021/10/31
【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版）
上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片）
2021/11/01
上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片）

你可能感興趣

【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰
11:45 2021/10/27
【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰
雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策
12:03 2021/10/29
雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策
【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版）
21:42 2021/10/31
【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版）
新冠肺炎疫情 萬聖節 Disney 中國共產黨 疫情 經濟 迪士尼樂園 北京 上海 中國

下一篇文章

減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版