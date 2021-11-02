煙花伴核檢 內地防疫新常態 中國 08:00 2021/11/02 分享： 內地本土疫情持續發酵，上海迪士尼因有確診患者曾到訪，在萬聖前夜封園檢測核酸，但當晚煙火秀照常進行，「最浪漫核檢」的視頻在社交媒體刷屏，成為「中國式防疫」的理想畫面。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰 2021/10/27 【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰 雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策 2021/10/29 雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策 【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版） 2021/10/31 【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版） 上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片） 2021/11/01 上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片） 你可能感興趣 【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰 11:45 2021/10/27 【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰 雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策 12:03 2021/10/29 雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策 【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版） 21:42 2021/10/31 【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版） 新冠肺炎疫情 萬聖節 Disney 中國共產黨 疫情 經濟 迪士尼樂園 北京 上海 中國