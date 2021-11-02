【美股熱潮】太空板塊大熱 Rocket Lab待一飛衝天

美國聯儲局將於本港時間周三至四舉行議息會議，市場預期該局將公布縮減買債規模及時間表等，換言而將停止量化寬鬆（QE）計劃。惟聯儲局一早已釋出訊號，市場亦已充份消化，資金仍繼續流向股市。資本市場資金太多，需要新的概念炒作，太空板塊是熱門選擇之一。除耳熟能詳的SpaceX、Astra外，投資者亦可留意火箭實驗室Rocket Lab（Nasdaq: RKLB）。

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