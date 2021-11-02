【美股熱潮】太空板塊大熱 Rocket Lab待一飛衝天 財金猛人追蹤 07:08 2021/11/02 分享： 美國聯儲局將於本港時間周三至四舉行議息會議，市場預期該局將公布縮減買債規模及時間表等，換言而將停止量化寬鬆（QE）計劃。惟聯儲局一早已釋出訊號，市場亦已充份消化，資金仍繼續流向股市。資本市場資金太多，需要新的概念炒作，太空板塊是熱門選擇之一。除耳熟能詳的SpaceX、Astra外，投資者亦可留意火箭實驗室Rocket Lab（Nasdaq: RKLB）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 笑看峰云 最新專欄文章 科技龍頭業績逐出爐考驗美股市場 2021/10/26 科技龍頭業績逐出爐考驗美股市場 美監管趨緊刺激Azure需求 看好微軟後市 2021/10/19 美監管趨緊刺激Azure需求 看好微軟後市 芒格炒底弱勢阿里的啟示 2021/10/12 芒格炒底弱勢阿里的啟示 【資金執位】新疫苗玩轉醫藥股 第二版 2021/10/05 【資金執位】新疫苗玩轉醫藥股 第二版 【油價抬頭】燃油「荒失失」 能源股承浪而起 2021/09/28 【油價抬頭】燃油「荒失失」 能源股承浪而起 5G 議息 板塊 股票 SpaceX 美股 量化寬鬆 美國聯儲局